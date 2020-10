Onze recensenten zijn weer op pad! Deze restaurants hebben ze bezocht

Capelle aan den IJssel Er valt best wat leuks te melden over restaurant Het Zalmhuis dat Lot Piscaer bezocht in Capelle aan den IJssel. Toch verliet ze de zaak met een vervelend gevoel. Lees hier haar verslag. Tipje van de sluier: er komt een ‘aurasluiper’ in voor.

Bunnik Hij komt in vrede, bezweert recensent Marco Bosmans in zijn eetverslag over ‘t Wapen van Bunnik. Het is een fonkelende start, maar eindigt met weinig vuurwerk. Het familierestaurant presteert in elk geval wel goed met de zalm.

Waddinxveen In restaurant Akkeroord is de herfst begonnen en dat bevalt Hans Pfauth prima. Het verrassingsmenu bevat net als bij zijn collega's zalm. Deze is warm gerookt en sappig. Het dessert - met een vaste plaats op het dessertmenu - is het spektakelstuk. ‘Vergeten is de druilerige herfst', schrijft Pfauth. ‘Wat een feest!’

Den Haag De kop van de recensie geeft het al een beetje weg: een heerlijke aanwinst noemt Ellen Lengkeek De Broodbrouwers. Eigenlijk heeft ze maar één aanmerking: dat broodmandje moet op tafel.

Middelburg Voor echt Spaans hoef je niet naar het zuiden, oordeelt Elian van ‘t Westeinde na het bezoek aan El Mosquito in Middelburg. Zeker als de chef uit Málaga komt. De naam verwijst, grapt hij, niet naar de grootte van de gerechten, maar naar een restaurant met die naam in dezelfde stad. De gerechten zijn veelal gemaakt met ingrediënten uit de directe omgeving.

Eindhoven Carla Kentgens was bij Bloom en trof dappere ondernemers die in coronatijd hun restaurant openden. Dat is lef hebben. De rekening is net zo pittig als de espresso na afloop en er is ‘ruimte voor verbetering’. Bloei nog maar door, luidt het advies dan ook.

