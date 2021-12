Op bezoek bij chefs voor inspiratie: deze bijzondere salade zal verrassen tijdens kerst

Zijn keuze

Een voorgerecht. Salade van rode biet, burrata (mozzarella gevuld met extra room), ansjovis, gerookte amandelen, eetbare bloemen en een dressing van biet en framboos. ,,Dat gerecht moet je erin houden”, zei driesterren-chef Cees Helder ooit tegen hem. Het ging nooit van de kaart. In dit seizoen worden de verse kersen vervangen door gekonfijte. ,,De combinatie ansjovis en kersen at ik ooit in Spanje. Ik kon me er geen voorstelling van maken, maar het was me toch goed. De burrata maakt het gerecht lekker creamy.” Tip van zijn vrouw en sommelier Ester: ,,Drink er een Noord-Spaanse Albarino of een Godello bij.”