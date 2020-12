Op deze manier maak je van carpaccio een echt kerstgerecht

Rudolph van Veen is deze periode voor kerst elke dag op tv om lekkere recepten te delen in de kerstsfeer. Zijn recepten zullen makkelijk en snel te maken zijn, belooft hij. Vandaag het recept van lauwwarme carpaccio met aardpeer en truffel.

Carpaccio is één van 's werelds populairste voorgerechten. De lauwwarme carpaccio hoeft maar heel kort in de oven, slechts één of twee minuten. ,,Het is een heel lekker ‘klaarzet-gerecht’”, vindt Rudolph van Veen. Hij deelt elke dag op 24Kitchen zijn kerstgerechten.

Voor het brood dat je erbij serveert, raadt hij briochebrood aan. ,,Het is echt de moeite waard", zegt Van Veen. ,,Het brood is wat zoeter. Het is rijk in ei en boter.”

Lauwwarme carpaccio met aardpeer en truffel

Ingrediënten

Toast

- 6 dikke plakken brioche of melkcasinobrood

- 50 g boter

- Aardpeerpuree

- 500 g aardpeer

Opbouw

- 6 tl truffelpasta (of truffeltapenade)

- 18 plakjes (wat dikker gesneden) verse carpaccio

- Garnering

- 1 el Parmezaan krullen/ schaafsel

- optioneel: 1 truffel (vers of uit een potje)

- 25 g rucola

- 1 el olijf- of truffelolie

Extra nodig: steker met doorsnede van 8 cm, staafmixer

Bereiding

Toast

Steek het brood rond uit met een steker. Smelt de boter in een pan en bak het brood om en om krokant en licht goudbruin. Leg de gebakken toast op een ovenplaatje.

Aardpeerpuree

Schil de aardpeer en snijd in stukken. Kook in circa 15-20 minuten gaar. Giet af en pureer met de staafmixer tot een gladde puree. Breng op smaak met zout en peper. Laat afkoelen.

Opbouw

Bestrijk de toast met de truffelpasta. Verdeel de aardpeerpuree hierover. Drapeer de plakjes carpaccio over de puree. Bewaar het gerecht afgedekt in de koelkast tot aan het opdienen.

Serveren

Verwarm de oven voor op 200 graden. Zet de carpaccio circa 2 minuten in de oven. Leg de toast met de carpaccio in het midden van een bord. Schaaf met een dunschiller de Parmezaanse kaas en de truffel erover. Garneer met een toefje rucola. Drissel een beetje olijfolie eroverheen. Bestrooi met zout en peper.

24Kitchen Feestdagen met Rudolph is elke werkdag om 18.30 uur te zien op 24Kitchen.

