Op dit terras in hartje Gouda heb je fraai uitzicht, maar onze recensent maakt een domme fout

In Wouters tuin lopen de biggetjes rond die straks op zijn barbecue liggen: 'Je weet letterlijk wat je eet'

19 augustus Het grind knispert onder de wielen van de auto wanneer we de dijk afdalen. We parkeren naast een oldtimer: een knalrode tractor die vast jaren trouw dienst heeft gedaan en nu mag genieten van zijn oude dag als decoratiestuk. Het is een prachtige zomeravond, we gaan genieten van Wouters Tuindiner bij Oud Vuren.