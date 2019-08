Op hete kolen, barbecuetip: Gegrilde ananas met ijs en rood fruit

Koken & eten Lidl doet proef met voedsel dat nog net eetbaar is: te koop voor maar 25 cent

9:16 Klanten van supermarktketen Lidl vinden vanaf vandaag in een aantal winkels een assortiment heel goedkoop voedsel. Artikelen die alleen nog die dag te nuttigen zijn, liggen voor een habbekrats in de schappen. Alles kost 25 cent. Dat kan een pak yoghurt zijn of zelfs een biefstuk.