Op Moederdag verras je moeder met een ontbijtje, maar liever niet op bed

Zondag is natuurlijk dé dag om je moeder in het zonnetje te zetten. En hoe kan dat beter dan door de dag samen goed te beginnen met een lekker ontbijtje of gezonde smoothie. Met deze recepten tover je in no-time een big smile op je moeders gezicht.

Op Moederdag zetten we onze moeders graag in het zonnetje. Danny Jansen van Homemade Chefs maakt altijd met liefde een ontbijtje op bed, samen met zijn twee kinderen: ,,Die hebben dan allerlei ideeën maar uiteindelijk sta ik natuurlijk gewoon zelf in de keuken. Dat is misschien maar goed ook, want mijn dochter wilde namelijk een smoothie met mango en spinnen maken. We brengen het dan samen naar boven. Dat is toch een leuke traditie.”

Voor Jansen is het eigenlijk meer traditie dan echt lekker ontbijten: ,,Het is leuk maar het is natuurlijk ontzettend geklungel om een croissantje liggend in bed op te eten.” Volgens Jansen is het misschien handiger om boven op bed een kopje koffie en een bloemetje te brengen om daarna lekker beneden te ontbijten. ,,Dek de tafel en zet een lekker ontbijtje klaar, maar laat het je moeder dan niet alleen opruimen hè!”

Kruimels

Ook Job en Perry van 24Kitchen zijn geen fans van kruimels in bed: ,,Het is best een beetje goor. Het is veel leuker om een mooi tafeltje te dekken, mimosa's te maken en een lekker gerechtje als Eggs benedict klaar te zetten.” Job en Perry hebben ook nog andere ideeën: ,,Neem roze risotto! Dat ziet er echt mooi uit en is nog lekker ook. Het is misschien niet iets voor het ontbijt maar wat later op de dag is het heel lekker.”

Danny Jansen en Job en Perry zetten een aantal recepten op een rijtje om jouw moeder mee te verwennen dit weekend. ,,De Eggs benedict zou ik niet op bed serveren maar beneden klaarzetten. Zo voorkom je een kliederboel!”

Volledig scherm Tosti’s met een twist van Homemade Chefs. © Saskia Lelieveld

Perry de Man van 24Kitchen geeft een recept voor een lekkere polenta.