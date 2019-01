Op Pindakaasdag eten we... géén hagelslag

Wist jij dit al over pindakaas?

1. Een pinda is eigenlijk geen noot. Het is een peulvrucht en behoort tot de peulvruchtenfamilie, net als erwten, bonen en linzen.



2. Pindakaas werd in 1890 uitgevonden door een dokter uit St. Louis.



3. Pindakaas bestaat gemiddeld voor 40 procent uit vet. Maar wel bijna alleen maar gezonde, onverzadigde vetten (79 procent).



4. In Amerika en Canada noemen ze het beleg peanutbutter.



5. Maar toen het in Nederland in 1948 op de markt kwam, mocht dat niet onder de naam ‘pindaboter’. De naam ‘boter’ verwees namelijk naar de enige echte roomboter, dit om verwarring met margarine te voorkomen. Er werd ‘kaas’ achter geplakt omdat de ‘butter’ werd vergeleken met leverkaas; ook broodbeleg waar geen kaas in zit.



6. Als je lijdt aan arachibutyrofobie dan ben je bang voor pindakaas die aan je gehemelte blijft plakken.



7. Pindakaas was in 1896 het eerste voedsel wat in een advertentie ‘vervanger voor vlees’ werd genoemd.



8. Een boterham ‘oorlog’ is pindakaas op een boterham met curry, mayonaise en uitjes.



9. Voor 500 gram pindakaas zijn ongeveer 1.100 pinda’s nodig.



10. Op 5 februari is het nationale Nutelladag. Weer een dag om helemaal los te gaan.