Op vakantie in eigen stad: een zwoele zomeravond op een bruisende Kaap met pinchos, tapas en wijn

WOW! Wat zijn we onder de indruk van de ‘coolness’ van dit gebied als we deze zwoele zomeravond via Hotel New York en de Rijnhavenbrug richting Katendrecht lopen. Alsof we na een lange winterslaap voor het eerst weer naar buiten mogen, en zo is het ook wel een beetje. We vergapen ons aan al die nieuwe, luxe woontorens op de Kaap en kijken onze ogen uit op de afgeladen terrassen op de kade.