Op z'n Italiaans uit eten bij Rafaele's in Deventer

19 april Een stevige wandeltocht in de bergen met zijn gezin, meer had Jeremiah Peterson (40) niet nodig om te beseffen dat hij iets aan zijn conditie moest doen. Hij pakte het rigoureus aan; met een streng keto-dieet en veel sporten is hij nu compleet afgetraind.