Opnieuw glas gevonden in flesjes Stella Artois

Het gaat volgens de biergigant om een beperkt aantal flesjes. De terugroepactie geldt in Nederland voor 13 pallets groene flessen van 33 centiliter Stella Artois, die bij Jumbo in de schappen lagen. Dat is relatief weinig, aldus de woordvoerder. Het gaat om ongeveer een halve vrachtwagen aan flesjes waarmee het is misgegaan.

,,We hebben 2 april een vergelijkbare productiefout gehad met deze producent en we hebben de samenwerking voor Stella Artois beëindigd'', aldus woordvoerder Wilco Heiwegen. Om welke fabriek het gaat, kon hij niet zeggen.

Er zijn volgens Heiwegen geen meldingen gekomen van consumenten. ,,Het gaat om een voorzorgsmaatregel, om de consument zo goed mogelijk te beschermen.''