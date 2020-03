Oproep supermarkten: Geef onze superhelden de ruimte!

Ze zijn een spil in onze voedselvoorziening en maken overuren om alle schappen zo snel mogelijk aan te vullen. Maar door de drukte in de supermarkten, zijn vakkenvullers ook kwetsbaar. Om klanten ervan te doordringen niet te dicht in de buurt van vakkenvullers te komen, krijgen deze supermarktmedewerkers een speciaal hesje. Op de achterkant staat de tekst 'Hou voldoende afstand'. Want ondanks herhaalde waarschuwingen 1,5 meter afstand te houden, blijft dat in de praktijk een lastig verhaal. ,,Lang niet iedereen volgt deze regel op. Ik droeg vandaag het hesje, maar sommige klanten hijgen nog steeds in je nek. Heel irritant'', aldus een 17-jarige vakkenvuller van de Albert Heijn.

Zijn verhaal klinkt CNV-voorzitter Piet Fortuin bekend in de oren. ,,De meeste klanten houden geen 1,5 meter afstand. Als we niets doen, vormen supermarktmedewerkers een broeinest voor razendsnelle coronaverspreiding. Ingrijpen is daarom vereist, door zowel werkgevers als politiek.'' Veel medewerkers zijn volgens hem doodsbang en bellen de bond plat met klachten. ,,Medewerkers die er iets van zeggen, krijgen een grote mond terug.''

Quote De meeste klanten houden geen 1,5 meter afstand. Als we niets doen, vormen supermarkt­me­de­wer­kers een broeinest voor een razendsnel­le coronaver­sprei­ding De vakbond roept op tot vergaande maatregelen. ,,Supermarkten moeten voor elke winkel een toezichthouder neerzetten. Die investering kunnen ze vast wel opbrengen, in deze tijden van topdrukte en recordomzet.'' CNV vindt dat die toezichthouders erop moeten letten dat iedereen verplicht met een winkelkarretje de winkel ingaat, zodat er automatisch meer afstand is. Daarnaast zouden er meer controles moeten plaatsvinden vanuit de inspecties.

Volledig scherm Blijf op afstand, is de boodschap op de hesjes. © AH Fortuin benadrukt dat vakkenvullers niet omvergelopen moeten kunnen worden door klanten. ,,Sluit desnoods gangpaden af als er vakken worden bijgevuld'', zegt hij. Wat meespeelt is dat er in supermarkten veel jongeren werken. ,,Eigenlijk zijn het nog kinderen van 15, 16 jaar. Vaak niet assertief genoeg om klanten een weerwoord te geven en om hun grenzen aan te geven. Werkgevers zijn er om hen te beschermen en hun verantwoordelijkheid hierin te nemen'', aldus de vakbondsvoorzitter.

Supermarkten gaan nog niet over tot het toelaten van een maximum aantal klanten per winkel of het inzetten van toezichthouders. Volgens brancheorganisatie CBL heeft het invoeren van met name een deurbeleid grote gevolgen. Als de overheid deze maatregel toch oplegt, vraagt het CBL steun uit Den Haag. ,,Dan hebben we hulp nodig, bijvoorbeeld in de vorm van voldoende handhavers bij de ingang.''

CBL-directeur Marc Jansen meldt dat de supermarkten nog meer maatregelen treffen om besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. ,,De vakkenvullers krijgen dus een felgekleurd hesje dat ze tijdens het werk dragen. De kassamedewerkers beschermden we al met plexiglas, maar het is zaak dat ook de vakkenvullers goed en beschermd hun werk kunnen blijven doen.''

Handgrepen

Daarnaast zetten veel supermarkten extra schoonmakers in om handgrepen van winkelkarretjes en pinapparaten regelmatig te reinigen. ,,De kans van overdracht van het virus via voorwerpen is erg laag, maar het is niet uit te sluiten. Daar moeten we op anticiperen. Maar klanten kunnen er zelf ook rekening mee houden door zelf een schoonmaakdoekje mee te nemen naar de winkel.''

In landen als Italië en Portugal mogen maar een beperkt aantal klanten de supermarkt binnen. Jansen denkt dat dat met de nu genomen maatregelen nog niet nodig is in Nederland.

Jansen doet andermaal een oproep om alleen boodschappen te komen doen. ,,Doe dit alsjeblieft niet met het hele gezin. In sommige gevallen is dat knap lastig, maar het kan even niet anders. Gezondheid voor alles.'' CBL deed al eerder de oproep om met pin te betalen. Alleen in hoge uitzonderingen mag cash worden afgerekend. ,,Contant geld is een wettelijk betaalmiddel, maar doe dit alleen als het echt niet anders kan.''

Volledig scherm Vakkenvullers krijgen speciale hesjes, zodat klanten afstand houden. © Yasmin Hargreaves