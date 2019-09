Opvolger ‘supermarktmanager’ Albert Heijn wordt met lof ontvangen

Piekema was met zijn komische spotjes en zelfs enkele zomerhits een waar reclame-icoon. Vanaf 2004 vervulde hij tien jaar lang de rol van de komische supermarktmanager ‘meneer van Dalen’. In totaal werden er 153 reclames geschoten met de acteur, tot Piekema er in 2014 zelf een punt achter zette. Nu krijgt Albert Heijn een nieuw boegbeeld: Ilse, een rol van actrice Randy Fokke.

Woordvoerder van Albert Heijn Ronald van der Aart: ,,Randy komt uit Zaandam, dat is voor ons een heel leuk detail. Albert Heijn is van origine een Zaandams bedrijf. Het had zo moeten zijn.” Voor de bekendmaking heeft de supermarktketen de film intern laten zien, met een livestream voor alle winkels. Ook werden er zo'n 2600 slagroomtaarten besteld om de nieuwe periode van Albert Heijn te vieren. Randy Fokke is hopelijk nog jaren te zien als Ilse, zegt Van der Aart. ,,Voor ons is het een belangrijke, nieuwe campagne.”

Vanaf zondag wordt ook de nieuwe huisstijl geïntroduceerd in de winkels. Denk hierbij aan verschillende uitspraken die te zien zullen zijn, zoals ‘Voetbal, zwemles, zelf naar yoga. En toch gezond eten’ en ‘Lekker werken aan je weerstand’ én een nieuwe kleur blauw.

Of de nieuwe ‘supermarktmanager’ de AH-hit ‘Hamburgers met korting’ kan overtreffen, moet nog blijken. Maar een nieuwe Meneer van Dalen wordt het niet. Van der Aart: ,,Meneer van Dalen was echt een typetje. Ilse is dat niet. Zij is een gewone, herkenbare vrouw die carrière als manager maakt binnen ons bedrijf. Net als klanten heeft zij ook haar eigen problemen in het dagelijkse leven.”

Door het publiek wordt ze alvast positief ontvangen. ln de clip zit overigens nog een flinke knipoog naar het ‘tijdperk Piekema’. De voormalige supermarktmanager duikt voor de neus van Ilse op als klant.

Shannon Den Haring schrijft onder de video van Albert Heijn: ,,Wat ontzettend gezellig Appie! En ik moest misschien even huilen toen ik Harry zag. Welkom Ilse, ik heb d’r zin in.”



Ook Suzanne Bilars-Smorenburg vindt het een ‘superreclame’. ,,Met die goeie ouwe Harry! Love it!” Rachel Kroes vindt het lijken op een trailer van de ‘leukste feelgoodfilm ooit’.

De commercial staat pas sinds het eind van de ochtend online maar is al door 33.000 mensen bekeken.