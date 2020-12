Oud-supermarktmedewerker (29) ‘vergeet’ voor 364 euro bij zelfscankassa Jumbo

Kamps doet recht Schoenen­dief uit Deventer ontkent: ‘Het waren hakken. Die kan ik niet eens aan. Doet zeer...’

8 december Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over diefstal van schoenen.