Ouders trekken alles uit de kast voor het kerstdiner op school

Koken & etenDe kerstboom staat, de ballen hangen en voor de kinderen hangt een nieuwe outfit klaar. Oh nee, er moet óók nog iets in elkaar worden geknutseld voor het kerstdiner op school.

Kerststress komt in vele vormen. Een ervan is het kerstdiner op school. Herkenbaar voor ouders van jonge kinderen, vindt Jolien Fiegel, bekend van haar instagramaccount Burnoutmommy en haar gelijknamige website.



,,De week voor kerst is al heel stressvol. Veel ouders hebben het dan druk. Bij ons op school - ik heb twee jongens, van 4 en 6 jaar - krijgen ouders ook nog de vraag of ze willen rijden naar de kerkdienst 's ochtends. En dan 's avonds ook nog dat kerstdiner...”

Prikbord

Op veel scholen hangt de juf of de meester een lijst op het prikbord op de gang. ,,Eerst konden we een gerecht uitkiezen, dit jaar is dat vrijgelaten. Dan kun je zelf iets verzinnen", vertelt Fiegel. ,,Gelukkig houdt mijn man van koken. Vorig jaar stond hij de avond ervoor om elf uur nog een pan vol gehaktballen te maken.”

Dit jaar houdt het stel het rustig: waarschijnlijk koopt Fiegel pannenkoeken (biologische, dat wel) en steekt daar sterretjes uit. Poedersuiker erover en klaar. ,,Ik raad andere ouders aan niet alles te willen: dus rijden, iets ingewikkelds maken en óók nog naar de kerstborrel voor de ouders.”

Volledig scherm De worstenbroodjes van Susan Aretz © @susanaretz Leg de lat niet te hoog, is het advies ook van Meester Mark, bekend van zijn boeken over de basisschool. ,,Ga los als je het leuk vindt, maar laat je niet gek maken", zegt Mark van der Werf. ,,Sommige ouders, vooral moeders, gaan helemaal los en vinden het geweldig als hun kind kan shinen met iets dat er mooi uitziet. Maar als het niet je ding is, koop dan gewoon de limonade.”

Toen hij zelf nog lesgaf, zag hij enorme hopen Turkse pizza, kipkluifjes en Marokkaanse hapjes: er was altijd veel te veel. ,,Kinderen hebben weinig zitvlees en je hoopt dat ze een half uurtje zitten om te eten. Maar hun aandacht ging ook naar andere dingen.” Gevolg: bergen voedsel dat in de prullenbak verdween. ,,Dat deden we altijd uit het zicht van de kinderen. Anders was het zielig.”

Zeker als het prachtige creaties waren. ,,Er zijn ouders die er veel lol in hebben om er iets moois van te maken. Maar ik sprak ook een moeder die 36 weken zwanger was en die zei: ik koop wel drie pakjes kruidenboter", herinnert Van der Werf zich. ,,Ze besloot zich er niet schuldig over te voelen. Daarom zeg ik: schaam je niet als je er niet veel tijd in steekt. Trek je eigen plan. Er is altijd meer dan genoeg.”

Wie er wel zin in heeft, is Susan Aretz. Ze bakte dit weekend al een bakplaat vol worstenbroodjes. Een uitslover, vinden sommigen. ,,Maar voor mij is dat geen uitsloven. Mijn dochter zou het liefst zien dat ik sushi zou maken voor de hele klas. Dat vindt iedereen lekker. Maar daar begin ik niet aan.” Het is al druk genoeg en zo'n lading worstenbroodjes kan prima. ,,We gooien er ook een stel voor ons gezin in de vriezer. Maar als iemand poffertjes koopt en daar een vrolijk prikkertje in steekt, is dat natuurlijk ook prima.”

Tips

Laat je niet ophitsen, is ook Aretz’ credo. ,,Kerst is vooral gezellig. Het hele jaar koken we niet en dan moet met kerst ineens alles uit de kast. Laten we het hele jaar lekker eten.” Niet moeilijk,maar lekker. In haar boek Wat lunchen we vandaag? geeft ze tips. Voor haar worstenbroodjes heeft ze een recept van meesterpatissier Robèrt van Beckhoven gebruikt. ,,Dat kan niet mislukken.”

Voor wie snelle en niet te moeilijke snacks zoekt, is Pinterest een geweldige plek. ,,Daar vind je ook foto's van die kaarsjes die ik in mijn blog heb gebruikt", zegt Van der Werf. ,,Natuurlijk zijn er ouders die elkaar de ogen willen uitsteken, maar gelukkig is het niet zo erg als met trakteren. Dat is voor ouders echt een ding, dan willen ze pronken. Maar geloof me, voor de kinderen hoef je je niet uit te sloven.”



Een moeder reageerde op Meester Marks Facebookbericht over kersthapjes door te zeggen dat zij die ‘limonademama’ was. ,,Die reactie kreeg tachtig likes. Dat laat zien dat veel mensen er zo over denken. Ik hoorde van een moeder dat ze cherrytomaatjes en komkommer had meegenomen voor haar kind in groep 1. Eerst voelde ze zich schuldig, maar andere ouders zien dat en denken: dat had ik ook kunnen doen.”