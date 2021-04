Oudste ‘supermarkt’ van Moskou sluit de deuren: lege vitrines na 120 jaar geschiedenis

De directrice, die geen journalisten meer te woord wil staan, bezwoer in december dat de oudste grootgrutter van de Russische hoofdstad open zou blijven. Haar hoop was gevestigd op de een van de chicste Russische supermarktketens, Azboek Vkoesa (‘alfabet van de smaak’), en op de Spar.



Maar zij haakten af, onder meer omdat de eigenaar van het pand in een al jaren voortslepend conflict over de eigendomsrechten is verwikkeld met het stadsbestuur. Een poging om het in 2015 te veilen, mislukte. De stad is nog steeds de bezitter van de ruimte. Ook de economische crisis van de afgelopen zeven jaar en de coronapandemie zouden hebben bijgedragen aan de teloorgang.



Maar Michaïl Tseroelov (62) heeft geen afname van de cliëntèle gezien. ,,Er waren altijd hordes toeristen, vooral Chinezen. En mensen moeten toch levensmiddelen hebben. Nee, Alye Paroesa hield ermee op. En toen was het gedaan’’, zegt Tseroelov, die zegt dat hij zich ‘natuurlijk treurig’ voelt. Want ook hij kwam al zijn leven lang in Jelisejevski.