‘Over de Tong’ eet bij De Heren van de Rechter in Steenwijk

Een vlammenzee legde in februari 2013 het pand van Grand-café De Rechter in Steenwijk in de as. Steenwijkers waren diepbedroefd om het verlies van het karakteristieke pand. En hoe erg die brand ook was, het leverde Steenwijk uiteindelijk wel een prachtzaak op, van buiten en van binnen. Met veel hout, cognacbruine kleuren en een industriële look geeft het je direct bij binnenkomst een warm gevoel. Wat dan wel mee zou werken is als je direct wordt gezien door de bediening. We botsen nu op een buffetkast die als ontvangstbalie zou moeten dienen. Maar het personeel staat achter de bar en in de deuropening naar de keuken druk te zijn en laat ons net iets te ongemakkelijk lang wachten.