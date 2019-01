Over de Tong: Lekker eten bij Chapoo! in Zutphen

Miljuschka was met 54 kilo diep ongelukkig: ‘Straf jezelf niet in 2019'

11:59 Gezond leven is een mooi voornemen - maar ga niet te ver, straf jezelf niet en kauw niet alleen op grassprieten. Met die boodschap stuurt tv-kok Miljuschka Witzenhausen (33) haar fans het nieuwe jaar in. Zelf woog ze ooit 54 kilo. ,,Ik was diep ongelukkig als ik iemand een stuk taart zag eten en mezelf dat ontzegde.’’