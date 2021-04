Paastradities over de hele wereld: zo vieren ze het elders

Wij zijn gewend aan chocolade eieren en paasbrood, maar in andere landen hebben ze hun eigen tradities. Hieronder zie je zes voorbeelden van typische paaslekkernijen.

Spanje

In Spanje eten ze met Pasen torrijas. Dit is een Spaanse zoetigheid die te vergelijken is met een wentelteefje, maar dan met honing. Traditioneel gezien wordt het gegeten met rode wijn. Op deze manier moet het brood het lichaam en de wijn het bloed van Christus voorstellen.



Je hebt ook de flores de semana santa (bloemen van de heilige week). Dit zijn zoete broodjes in de vorm van bloemen. Ze staan ook wel bekend als flores Manchegas (bloemen uit de streek La Mancha).

Volledig scherm Flores de semana santa, een traditionele lekkernij in Spanje. © Shutterstock

Italië

Italianen lunchen uitgebreid met Pasen. Tientallen gerechten staan op tafel en vaak verlaten mensen de tafel pas laat in de middag. De traditionele zoetigheid die hier veel wordt gegeten, is colomba. Colomba betekent duif in het Nederlands, maar er is geen duif te bekennen in het recept voor deze cake. De cake heeft deze naam, omdat hij in de vorm van een duif wordt gebakken en de duif voor vrede staat.

Volledig scherm De Italiaanse colomba. © Shutterstock

Frankrijk

Fransen eten geen typische zoete hapjes met Pasen, maar een lamspoot. Gigot d’agneau is een gerecht dat bij veel Fransen tijdens de paasdagen op tafel staat. De bereiding van het gerecht duurt wel zeven uur, dus de kok moet er wel vroeg voor opstaan. De rest van de dag kunnen ze paaseieren zoeken. Dit is namelijk ook in Frankrijk een traditie. Op sommige plekken worden zoektochten georganiseerd in kastelen.

Volledig scherm Gigot d’agneau. © Shutterstock

Verenigd Koninkrijk

Ook de Engelsen eten lam bij het paasdiner. Daarnaast eten zij op Goede Vrijdag hot cross-buns als lekkernij bij de koffie. Die zien eruit als krentenbollen, alleen zit er glazuur overheen en zijn ze nog wat zoeter. Ook verschijnt er simnel-cake op tafel, een traditie uit de middeleeuwen. Het is een fruitige taart met marsepein erop.

Volledig scherm Hot cross-buns. © Shutterstock

Amerika

Amerikanen eten eveneens hot cross-buns tijdens Pasen. Daarnaast verven ze eieren en eten ze net als wij chocolade eitjes. De avondmaaltijd bestaat voor de meeste Amerikanen uit een gerecht met ham.

Zwitserland

Net als in Italië wordt in Zwitserland een duifvormige taart gegeten. Zwitsers verven hun hardgekookte eieren op een natuurlijke manier: in uienschillen of met bieten.



Er wordt ook genoten van een Zwitserse taart: osterfladen. Deze taart wordt gemaakt van rijst of griesmeel, soms met jam.

Volledig scherm © Shutterstock

Meer paastradities:

Mexico: Broodpudding ‘Capirotada’ op Goede Vrijdag.

Argentinië: ‘Torta Pascualina’, deze taart namen Italiaanse immigranten in de 16de eeuw mee.

Ecuador: Symbolische stoofpot ‘Fanesca’.

Spanje: Traditioneel Spaans gebak ‘Rosquillas de Semana Manta’.

Polen: Soep van pikante worst ‘Zurek’.

Duitsland: Gerechten met lamsvlees, deze staan symbool voor nederigheid en onschuld.

Finland: ‘Mammi’, Finse paaspudding met een bereidingstijd van drie tot vier dagen.

Rusland: ‘Pashka’, een dessertpudding op basis van kwark, roomkaas en fruit.

België: Uitgebreide brunch en ‘s avonds lam met lentegroenten.

Bron: Hello Fresh

