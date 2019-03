‘Pak niet de verkeerde chocomelk uit het schap’

Koken & eten Jumbo leidt in Veghel 60 La Pla­ce-medewer­kers per dag op

26 maart Food College is de naam van het dinsdag geopende opleidingscentrum van Jumbo/La Place in Veghel. In de drie keukens die naast Jumbo Academy zijn gevestigd krijgen de komende maanden ruim 3000 medewerkers van La Place les, 60 tot 70 mensen per dag. In onder meer koken, recepturen en productkennis.