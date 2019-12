Pand van driesterrenrestaurant De Leest in Vaassen definitief in de verkoop

Op Tweede Kerstdag, 26 december, zullen ze de deur achter de laatste vertrekkende gasten sluiten. ,,Fijn dat we het af kunnen gaan sluiten met heel veel van onze vaste gasten", zegt Kim Veldman. Het restaurant zit tot en met die dag helemaal volgeboekt. ,,Er is een enorme run geweest om nog te kunnen komen dineren. We hebben een kleine wachtlijst van mensen die hopen op een annulering", vertelt de gastvrouw. ,,Dat is het enige wat we nu nog kunnen doen, Verder zitten we helemaal vol.” Er kan ook niet meer online gereserveerd worden.