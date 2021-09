Pandemie veranderde Jamie Oliver: ‘Door covid weet ik: ik heb iets te verliezen’

Nieuw seizoen Heel Holland Bakt Kids vanaf oktober op de buis

7 september Het tussenseizoen van de reguliere uitvoering van Heel Holland Bakt is nog maar net begonnen, of de nieuwe reeks van de kinderversie van het bekende bakprogramma gaat alweer van start. Omroep MAX maakte dinsdag bekend dat het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids vanaf zaterdag 2 oktober te zien is.