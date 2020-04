Picnic breidt capaciteit flink uit na explosieve groei online boodschappen

Picnic neemt sneller dan gepland een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn in gebruik. Daarnaast nam het bedrijf afgelopen week ruim driehonderd extra mensen aan om meer bestellingen te verwerken. Ook breidt het bedrijf de ochtendleveringen uit, waardoor per dag meer boodschappen kunnen worden bezorgd. Als laatste heeft Picnic besloten het minimale orderbedrag te verhogen van 25 naar 35 euro.

Dat heeft volgens medeoprichter Michiel Muller alles te maken met de zogeheten ‘vulgraad’ van de boodschappenkratjes. ,,Uit onze datagegevens blijkt dat bij 25 euro aan bestellingen heel vaak een tweede krat in het bezorgwagentje nodig is, waar bijna niks inzit. Dit kan worden opgelost door het orderbedrag te wijzigen naar 35 euro. Daarmee is het tweede krat wél goed gevuld en kunnen we een stuk efficiënter werken.’’ Of deze maatregel na de crisis wordt teruggedraaid, weet Muller nog niet. ,,Veel klanten bestellen sowieso voor een hoger bedrag dan 25 euro, dus we zullen zien.’’

Extra orders

Het nieuwe distributiecentrum in Apeldoorn opent niet in december, maar al in mei de deuren. Het wordt de grootste van de zes centra van Picnic. ,,Hierdoor zijn we in staat dagelijks duizenden extra orders in Apeldoorn te verzamelen. Het is sinds de corona-uitbraak drie keer zo druk als ervoor en ik denk dat de meeste klanten ook na de crisis bij ons blijven. Corona heeft het online boodschappen doen in een stroomversnelling gebracht.’’

Het complex in Apeldoorn staat op bedrijvenpark Ecofacterij en biedt vanaf mei werk aan 450 mensen. De andere distributiecentra staan in Diemen, Eindhoven, Utrecht, Nijkerk en Rotterdam. In Utrecht wordt daarnaast gebouwd aan een bijna volledig gerobotiseerd centrum, het is de bedoeling dat dit over twee jaar opengaat.

Picnic had voor de crisis moeite om aan personeel te komen, maar daar is nu geen sprake meer van. Zo heeft Muller ruim driehonderd medewerkers van Mise en Place, een uitzendbureau voor horecapersoneel, aangenomen. ,,Heel cru, want in die sector is er nu amper werk. Wij verwachten de komende weken nog enkele honderden mensen aan te nemen.’’

Het bedrijf telt nu zo’n 300.000 klanten en ruim 4000 medewerkers. Om dagelijks bij meer huishoudens de boodschappen te bezorgen, wordt het aantal steden waar ook ’s ochtends wordt bezorgd, versneld uitgebreid. ,,Nu is ochtendbezorging mogelijk in Leiden, Gouda en Zoetermeer. Vanaf deze week kan dit ook op woensdag, vrijdag en zondag in Den Haag. De komende weken komen hier meer steden bij. De capaciteit kan hierdoor in deze plaatsen met ongeveer een derde toenemen.’’

Geen prioriteit

De boodschappen worden in zo’n 125 steden in Nederland en Duitsland bezorgd. Volgens Muller is het nu geen prioriteit om het aantal plaatsen snel uit te breiden. ,,We willen eerst de capaciteit vergroten in gebieden waar we al actief zijn. Maar door de opening van het distributiecentrum in Apeldoorn is de kans groot dat er in die regio op meer locaties kan worden geleverd.’’

Volledig scherm Inladen van de boodschappenkratten. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto