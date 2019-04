Pieperfans kunnen nu overnachten in deze enorme aardappel in Idaho

Het gevaarte is neergezet in het dorpje Boise in Idaho. Het is de oorspronkelijke aardappel waarmee een truck door het land heeft gereden voor de Idaho Potato Commission, een overheidsinstelling die de beroemde aardappelen uit de staat promoot.



De aardappel is van Kristie Wolfe, die zichzelf bij Airbnb een trotse Idaho-inwoonster noemt. Ze houdt ervan om simpel te leven. Het was haar droom om een klein huisje te bezitten en die droom heeft ze een paar jaar vervuld met haar huidige idyllische woning die ze graag deelt. Het onderkomen is netjes en eenvoudig ingericht met roze accenten, houten vloeren en witgepleisterde wanden.



Haar woninkje is in populariteit gestegen toen Idaho Statesman er een video over publiceerde. Volgens Frank Muir van de Idaho Patato Commission is het goed dat mensen de aardappel kunnen ervaren op een unieke manier, beter dan als het ding in een museum was beland. ,,Het leek ons gewoon heel logisch.”



Kristie's aardappel is 8,5 meter lang en zo'n 3,6 meter breed. Je kunt er gewoon in staan, want het hoogste punt is ook 3,5 meter hoog. Er is een slaapkamer, een badkamertje, een kitchenette en heel veel parkeerruimte, grapt Kristie op de verhuursite.