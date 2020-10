Pijnlijk: Westland is supertrots op prachtige groenten en fruit, maar fastfood groeit hard

Westlanders kunnen al een Big Mac scoren in twee vestigingen van McDonald’s. Ook de Kentucky Fried Chicken in de Haagse wijk Wateringseveld staat officieel op Westlands grondgebied. En binnenkort opent er op Elsenbosch in Naaldwijk nóg een fastfoodrestaurant in Westland, een Burger King. Gemaksvoedsel alom in de regio, die juist bekendstaat om haar groente en fruit.