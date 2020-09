Pindakaas met honing, kokos of chocola? Dit zijn de lekkerste combi’s

AH wil wachttij­den voorkomen en verdubbelt capaciteit online boodschap­pen

23 september De vraag naar thuisbezorgde boodschappen stijgt zo hard, dat marktleider Albert Heijn in nog geen jaar tijd de capaciteit heeft verdubbeld. ,,Zo willen we voorkomen dat mensen opnieuw in een online wachtrij komen te staan.’’