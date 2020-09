Pipsroze of met perzikblos: dit zijn de lekkerste betaalbare rosés

Ve­ga-aanbiedin­gen rukken op in de supermarkt

4 september De afgelopen vijf jaar is het aantal aanbiedingen voor vleesvervangers fors toegenomen, zo blijkt uit de kiloknallermonitor van Wakker Dier. Van alle aanbiedingen voor vlees en vleesvervangers is ruim een vijfde een vega-actie. In 2015 was dat nog maar ruim 8 procent.