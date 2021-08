Pizza bestellen vanaf je bootje: ‘Parmezaanse kaas vliegt nog wel eens door de keuken’

VIDEO Stormloop bij eerste piz­za-automaat in Nederland: 's nachts in de rij voor verse pizza

29 augustus Een verse, ambachtelijke pizza binnen drie minuten na bestelling uit een automaat? In België is het apparaat van 90.000 euro een regelrechte hit, sinds deze week staat er ook een in Nederland. Mensen reageren verheugd, maar de klassieke pizzabakker is kritisch: ,,Dat is geen pizza, maar een spons.”