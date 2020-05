Pizza in stukken snijden moeilijk? Niet als je het op deze manier doet

Koken & eten Is een vegan ramadan de toekomst? ‘Er komt nog steeds veel vlees op tafel’

17:01 De vastenmaand ramadan is in volle gang. Tussen zonsondergang en zonsopgang is het voor de moslims tijd voor een feestmaal. Waar er nu nog vaak volop vlees aanwezig is in de islamitische culturen, komt de vegantrend ook steeds meer terug.