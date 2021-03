Pluim voor Lidl: na AH gunt ook die super de kippen een aangenamer leven

Lidl heeft Wakker Dier laten weten volledig over te stappen op de Beter Leven Kip, zo maakt de organisatie vandaag bekend. Omdat het volgens Wakker dier gaat om ‘elk jaar miljoenen kippen die meer ruimte krijgen en eindelijk naar buiten mogen’ is dat erg goed nieuws. ‘Fantastisch dat Lidl deze stap zet', laat Anne Hilhorst van Wakker Dier weten. En: ‘Dit zijn de grootste stappen voor dierenwelzijn sinds jaren in supermarktland.’

Al jaren hamert Wakker Dier op een beter leven, vooral kippen zijn hard toe aan goed omstandigheden. En met succes, want het aantal plofkippen is enorm afgenomen de laatste jaren. Toch is de strijd nog niet gestreden. Op dit moment heeft de meeste kip in de Nederlandse supermarkt geen keurmerk voor dierenwelzijn, meldt Wakker Dier vandaag. ‘Ze leven in volle schuren met dertien tot zeventien kippen per vierkante meter, vaak zonder daglicht.’ Hilhorst wijst erop dat de kippen nooit buiten komen, behalve op weg naar de slacht. Zij hoopt dat andere supermarkten snel het voorbeeld van AH en Lidl zullen volgen.