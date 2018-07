Plus haalt producten Ermelose eendenslachter uit de winkel

Van Zwolle naar Bali in 32 wereldge­rech­ten, Tieme Hermans schrijft kookboek Noosh-e-Jaan

4 juli Hij at noodlesoep met Vietnamese vissers in een grot langs de kust, op de vlaktes van Mongolië werd hij getrakteerd op zwartgeblakerde geitenkop en op Bali smulde hij van Martabak manis (pannenkoeken met geroosterde pinda's, hagelslag en kaas). Tieme Hermans (32) uit Zwolle vertrok in 2012 voor een tweeënhalf jaar durende fietsreis naar Bali. Uit de overvloed aan maaltijden die hij gedurende die reis at, koos hij 32 gerechten om in een kookboek te gieten: Noosh-e-Jaan.