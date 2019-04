Plus wil bewuste drinker verleiden met 0,0-wijnen

Voor mensen die nog moeten rijden. Voor sporters. Voor mensen die morgen weer vroeg op moeten. Biertjes met 0,0 procent alcohol zijn populair en op die trend speelt de wijnwereld in. Daarom ruimt Plus een flink deel van de ruimte in het nieuwe wijnschap in voor de wijn zonder alcohol. Voor varianten met een beetje alcohol is juist relatief minder plaats. ,,De alcoholvrije varianten zijn herkenbaar aan een blauwe strip langs het schap, zodat klanten niet hoeven te zoeken’’, zegt wijninkoper Elke Wolterink van Plus Supermarkten. ,,Net als bij alcoholvrij bier, dat ook enorm in populariteit is gegroeid. Mensen willen niet meer altijd alcohol drinken. Omdat ze nog moeten werken of autorijden.’’ Een andere mogelijke reden: onderzoeken die laten zien dat zelfs weinig drinken slecht voor je gezondheid is. De nieuwe wijnen zijn onderdeel van een lijst veranderingen om in te spelen op trends zoals bewust drinken en duurzaamheid, zegt Wolterink. ,,We helpen klanten minder te verspillen en bewuster met alcohol om te gaan.’’

Kleine flesjes