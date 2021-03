Poppe Zwolle geeft de restaurantervaring die we zo missen

OVER DE TONGGeweldig al die thuismenu’s, waarvan we tijdens de lockdown kunnen genieten. Toch blijven we de echte restaurantervaring missen wanneer we in de weer zijn met bakjes en zakjes, zelf ons bord opmaken en daarna weer in de vaatwasser zetten. Poppe, één van de oudste restaurants die Zwolle rijk is - niet te verwarren met Poppe Apeldoorn, een gezamenlijk verleden, maar nu een andere eigenaar - zorgt ervoor dat we ons weer even in een restaurant wanen.