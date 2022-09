Populair op TikTok: deze krokante snack op een stokje wil je zeker eens proeven

Een corndog dankt zijn naam aan het feit dat de hotdog op een stokje geprikt wordt, waarna het vlees wordt omhuld door een beslag van maïsmeel en vervolgens wordt gefrituurd. Een combinatie van corn (maïs) en hotdog dus.



Nieuw is de snack zeker niet, want de aandachtige kijker van oude Amerikaanse series zag het streetfood daar ongetwijfeld al eens opduiken. ,,Zelf ken ik het ook van dat soort series", zegt de Vlaamse kok Jelle Beeckman, bekend als The Messy Chef. ,,Daar wordt het als een typische snack gegeten tijdens bijvoorbeeld honkbalwedstrijden.”

Op TikTok likken kijkers hun vingers erbij af. De snack is knapperig en bevat in simpele versies vaak kaas, die smelt in de frituur. De zeer populaire video van TikTok’er Misojenkitchen werd ruim 3 miljoen keer bekeken. Zij maakte een versie met kaas en bladerdeeg. Eroverheen gaan suiker en saus. Die van Khimdancel scoorde zelfs tien miljoen views.

Waar de snack precies vandaan komt, daar bestaat discussie over. Verschillende Amerikaanse steden claimen dat zij de uitvinder zijn van de worst op een stokje. ,,Eigenlijk heeft dit streetfood weinig te maken met een hotdog ook”, zegt Beeckman. ,,Alleen de worst is hetzelfde. Omdat de worst in dit geval gefrituurd wordt, is de corndog een stuk ongezonder dan een klassieke hotdog.”

Beeckman: ,,Doordat het op een stokje zit, heeft het nog wel iets feestelijks en het zorgt ervoor dat je er kinderen ook mee blij kan maken. Met tv-worstjes kan je trouwens makkelijk mini-corndogs maken. Deze variant noemen ze in Amerika ook wel eens corn puppies.”

Van mozzarella tot frietjes

De corndogs die je in nieuwe fastfoodzaken ziet opduiken, zien er trouwens veel krokanter uit dan originele Amerikaanse versies én hebben meestal een meer uitgebreide vullingkeuze. ,,Vooral Koreaanse ‘dogs’ zijn momenteel heel populair", aldus Beeckman. ,,In de straten van Seoul en eigenlijk in heel Zuid-Korea zie je ze overal. Dankzij lokale dramaseries winnen ze ook aan populariteit in de rest van de wereld. Naast met een worst vullen de Koreanen deze corndog ook met mozzarella, inktvis en zelfs ramen noodles.”



Het deeg wordt in deze gevallen niet gemaakt van maïsmeel, maar op basis van rijstmeel. Als topping gebruiken ze daar vaak panko voor een extra crunchy effect. ,,De ‘gamjadog’ wordt zelfs afgewerkt met blokjes friet.”

Hoe maak je een corndog?

De Koreaanse corndogs zien er door al die opties veel cooler uit dan een klassieke Amerikaanse corndog, ze zijn ook wat complexer om te maken. ,,Als beginner zou ik toch eerder voor de Amerikaanse versie kiezen. Zo’n corndog is een beetje prutswerk, maar dat geldt voor alles met beslag. Doordat het beslag zo dik is, is het wel minder messy om te maken dan pakweg onion rings.”



,,Het originele recept wordt gemaakt met maïsmeel, dat kan moeilijk zijn om te vinden. Een makkelijk alternatief daarvoor is Italiaanse polenta. Dat vind je wel in de grotere supermarkt. Wat je zeker níét mag gebruiken in het recept is maïszetmeel of maizena, dan loopt het gegarandeerd mis.”

Tips van The Messy Chef • Variatie: je kan experimenteren met welke kruiden je in het beslag verwerkt. In plaats van een hotdogworst kan je ook kiezen voor merguezworstjes of kippenchipolata’s die al licht gestoomd zijn. • Restjestip: als je deeg over hebt, kan je er lekkere polentapannenkoekjes mee maken. Gewoon een scheutje olie in een pannenkoekenpan en dan een lepeltje van het beslag. Voeg eventueel wat geraspte cheddar toe aan het beslag. Lekker om bijvoorbeeld bij een Mexicaans stoofpotje of chili con carne te serveren.

