Populaire TikTok-chef Joshua viel 45 kilo af: ‘Ik kreeg een gezondere relatie met eten’

Koken & EtenMiljoenen kijkers op YouTube en TikTok volgen hoe chef Joshua Weissman in een handomdraai de dingen maakt die we het liefst eten. Van cheeseburgers tot verse pasta. Want de Amerikaanse kok vindt dat we in staat moeten zijn om álles zelf te kunnen maken, ook onze sauzen en broodjes. Dat leert hij ons in zijn kookboek dat in zijn thuisland al een bestseller is.

De Amerikaanse kok Joshua Weissman (26) is jong, maar in de kookwereld heeft hij zijn strepen al verdiend. Afkomstig uit een echt koksnest, leerde hij het vak op jonge leeftijd in verschillende toprestaurants.



Weismann gaat graag een uitdaging aan. Op YouTube en TikTok volgen zijn miljoenen fans (6,5 miljoen volgers op TikTok en 6,6 miljoen abonnees op YouTube) hem en zien bijvoorbeeld hoe hij bekende fastfoodklassiekers lekkerder klaarmaakt dan de ketens zelf. Zo daagt hij thuiskoks uit om alles wat ze zelf lekker vinden in hun eigen keuken te bereiden.

Dat doet hij ook met Een schaamteloos goed kookboek. Een boek waarin alle klassiekers te vinden zijn: van pasta carbonara, Eggs Benedict, de perfecte hamburger tot mayonaise en verse pasta en kaneelbroodjes. In zijn thuisland belandde zijn kookboek direct op 1 en is het al bijna 400.000 keer over de toonbank gegaan. Naar eigen zeggen is het een boek geworden dat toegankelijk is voor iedereen. Of je nu een ster bent in de keuken of pas net begint. Het is net verschenen in Nederland.

Waarom moest dit kookboek er komen?

,,Veel mensen zien koken als een last. Ik wil ze leren dat het leuk is. Iedereen vindt lekker eten leuk. Wie houdt er niet van om uitgebreid te brunchen of uiteten te gaan? Als je weet hoe alles is gemaakt dat je lekker vindt, dán wordt koken leuk. Kennis van hoe je het doet wilde ik met een boek toegankelijker maken. Zonder koken op een voetstuk te plaatsen. Veel kookboeken doen dat wel en maken er iets heel ingewikkelds van, maar dan gaat het plezier eraf.”



Je daagt ons ook uit om alles zelf te maken. Schrikt dat niet juist af?

,,Als je leert om alles from scratch te maken, ga je koken vanuit je intuïtie. Dus zelf je mayonaise en ketchup leren maken, verse pasta, gefermenteerde groenten, zo leer je stap voor stap de technieken. Aan het eind van het kookboek ben je bijna een professional.”



Dat betekent dus ook dat we onze eigen mozzarella moeten maken, een recept uit je boek.

,,Je zult zien dat dat helemaal niet zo lastig is. Het gaat je waarschijnlijk maar 45 minuten kosten. Als je ook je eigen kaas maakt, krijg je veel meer controle over wat je eet.”



Waarom koken sommige mensen zo weinig? Is het luiheid?

,,Deels, maar ik denk ook dat veel mensen bang zijn om fouten te maken of om iets te maken dat niet lekker is. Maar ik kan je vertellen: chefs hebben daar ook last van. Het gaat om herhalen, proeven, ontdekken waarom een bepaald gerecht zo lekker is, welke technieken daarachter zitten. Zo bouw je je vaardigheden uit.



Je zult fouten gaan maken, wees dan niet te streng voor jezelf. Het mooie van deze tijd is dat alles op internet te vinden is. Je kunt op elk niveau starten en je hoeft niet meteen vier uur de keuken in te duiken. Misschien begin je met toast met eieren en avocado en leer je gaandeweg dat het lekker is om het brood in boter te toasten. Zo pik je on the go nieuwe technieken op.”

In het boek staan veel guilty pleasures, we moeten ook uitkijken dat we niet te veel ongezond voedsel eten. Hoe doen we dat?

,,Een tijd terug ben ik zo’n 45 kilo afgevallen, doordat ik een betere relatie kreeg met eten. Ook gezond eten kan erg lekker zijn. Maar het gaat allemaal om de techniek. Je kan gezond leven én tegelijkertijd lekker eten.”



Met welk gerecht maken we echt indruk op gasten?

,,Toen ik voor het eerst voor mijn vriendin - nu verloofde - ging koken, maakte ik Wagyusteak. Niets geks, maar wel een gerecht waarbij je techniek kan laten zien. Als je echt weet hoe je de steak moet bereiden, wordt die indrukwekkend. Ik serveerde er een botersaus bij en in eendenvet geroosterde aardappeltjes. Ze zegt dat het nog steeds de beste maaltijd is die ik ooit voor haar gemaakt heb.



Wil je indruk maken met een brunch voor familie, dan zou ik kiezen voor een kaas- en vleesplateau, een roasted steak. Maar ook fruit. Mix appel, peer en perzik met suiker en laat het een kwartier zo staan. De fruitsappen komen er dan uit en worden gemengd met de suiker, heerlijk met wat munt erdoorheen.”

We kunnen altijd en overal kant-en-klaar eten kopen, heb je er vertrouwen in dat volgende generaties nog wel de keuken in duiken?

,,Absoluut. In elke generatie werd minder gekookt dan de generatie daarna. Mijn generatie is juist heel erg geïnteresseerd in voeding, meer dan ooit tevoren. Bijna iedereen wil het leren.



Daarnaast was de wereld van voedsel nog nooit zo groot. Het is veel breder geworden dan cheeseburgers en pannenkoeken. We krijgen zoveel mee van andere eetculturen, dat er veel meer te ontdekken valt. Ik hou bijvoorbeeld erg van de Japanse keuken, daar zit zoveel diversiteit in smaak in. Het draait er allemaal om techniek en om zoveel mogelijk smaak te krijgen uit de ingrediënten. Dat is toch fantastisch?”

