‘Prijs knoflook rijst binnenkort de pan uit’

Koken & etenKnoflook in de supermarkt zou best eens een stuk duurder gaan worden, voorspellen importeurs.

Danny Deen, directeur van importeur Denimpex uit Amsterdam is er stellig over. ,,De prijzen gaan omhoog de komende tijd. Er is veel vraag naar knoflook en de voorraden zijn te laag. De prijzen in China rijzen de pan uit en dan gaan wij hier ook zien de komende tijd”, zo meldt hij desgevraagd.

In Chinese wetenschappelijk journaal Sannong Zhongguo voorspellen knoflookhandelaren hetzelfde. In China zelf namen de prijzen begin maart toe met 0,7 yuan (€0,09) per halve kilo. De prijs van paarse knoflook uit Jinxiang steeg van 1,7 yuan (€0,22) per 0,5 kg op 28 februari naar 2,4 yuan (€0,32). In januari stond de prijs van paarse knoflook nog op 1,2 yuan (€0,16) per 0,5 kg.

,,Mensen gaan het merken over drie tot vier weken", aldus Deen. ,,Wanneer de voorraad hier op is en het niet bijgevuld kan worden. De prijzen zijn de afgelopen tijd al 25 procent omhoog gegaan maar mensen kunnen verwachten dat dit met nog 40 procent gaat stijgen.”

Het tekort komt vooral, zegt Deen, doordat wij hoge eisen stellen aan de knoflook die wij willen importeren. ,,In China hebben zij nog een grote voorraad maar die voldoet niet aan onze eisen. Hierdoor komt er bij ons geen knoflook binnen. In China maakt het voor hun niet veel uit of alle knoflooktenen er mooi uit zien maar voor ons is dat wel belangrij.

Een ander probleem: in China wordt minder knoflook geproduceerd dan afgelopen jaren, waardoor de invoer opdroogt. ,,Wij hebben contact met mensen in China die zeggen dat onze kwaliteit knoflook op is. Of dat zo is, kan ik niet beoordelen.” Feit is wel dat de komende twee maanden geen knoflook binnenkomt. ,,In juni komt de oogst vanuit Spanje weer binnen en in juli de nieuwste oogst uit China. Dan zullen de prijzen ook weer gaan dalen", vermoedt Deen.



China speelt een cruciaal rol voor ons land als het gaat om knoflook. Het land is volgens de site grotendeels afhankelijk voor de toevoer uit China. Het is de grootste producent en domineert de prijzen al jaren.

Volledig scherm Knoflookprijzen bij Albert Heijn en Jumbo van het afgelopen jaar tot vandaag. © Inprijsverhoogd.nl