Prinses Laurentien kan niet koken? Totale onzin, zegt dochter Elo en deelt ‘mammies macaronischotel’

Een wienerschnitzel als ze een paar uur heeft geskied, daar wordt Eloïse van Oranje, ook wel bekend als ‘ gravinfluencer ’ echt blij van. Met frietjes erbij natuurlijk. In haar boek Learning by doing dat net is verschenen, deelt ze recepten van de gerechten die ze graag eet. Zoals de macaronischotel van haar moeder, prinses Laurentien.

Als kind was Eloïse van Oranje dol op pizza en sushi, en dat at ze graag met haar familie om erna samen film te kijken. Nu is ze 18 jaar en studeert het nichtje van koning Willem-Alexander in Amsterdam. Nog steeds eet ze graag samen: met studiegenoten of huisgenoten. Dan halen ze eten of ze koken samen. De gezelligheid is het belangrijkst, zo schrijft ze in haar boek. ‘Allemaal in de keuken zitten, samen koken en een drankje doen’.

In haar boek - vol met tips die handig zijn voor leeftijdgenoten - deelt ze een aantal van haar lievelingsrecepten: tosti's, de macaronischotel van haar moeder en een quiche waarin je mooi van je restjes uit de koelkast kunt verwerken.

Volledig scherm Lunch-tosti © Sophie Pennings

Tosti kapsalon

Ingrediënten (voor 1 tosti)

90 g kipreepjes

1 el gyroskruiden

½ tomaat

2 sneetjes witbrood

1 tl sambal

2 el geraspte kaas

1 el knoflooksaus

Bereidingswijze

- Verwarm een scheutje olie in een koekenpan en bak de kipreepjes samen met de gyroskruiden in zo’n 7 minuten gaar.

- Snijd ondertussen de halve tomaat in kleine stukjes en bestrijk de sneetjes brood met een laagje sambal. Beleg één snee brood met de kipstukjes, stukjes tomaat en de kaas.

- Leg beide sneetjes brood op elkaar en bak de tosti in een tosti-ijzer in zo’n 3 minuten goudbruin.

- Serveer met de knoflooksaus.

Vegatip

De kipreepjes kun je ook natuurlijk vervangen door vegetarische kipstukjes.

Geitenkaastosti

Ingrediënten (voor 1 tosti)

ciabatta

70 g zachte geitenkaas

2 el honing

1 handje ongezouten, ongebrande noten

Bereidingswijze

- Verwarm de oven voor op 200 graden, bak het stuk ciabatta vervolgens 5 minuten en laat volledig afkoelen.

- Snijd de ciabatta doormidden en besmeer met de geitenkaas.

- Hak de noten grof en verdeel de stukjes noten samen met de honing over de ciabatta.

- Bak de tosti in een tosti-ijzer in 5 minuten goudbruin.

Italiaanse tosti

Ingrediënten (voor 1 tosti):

1 afbakpistolet

½ el groene pesto

½ bol mozzarella

½ tomaat

1 plakje parmaham

Bereidingswijze

- Verwarm de oven voor op 200 graden, bak de pistolet vervolgens 5 minuten en laat volledig afkoelen.

- Snijd de pistolet doormidden en besmeer beide kanten met pesto.

- Snijd de mozzarella en tomaat in dunne plakjes.

- Beleg de pistolet met mozzarella, tomaat en het plakje parmaham.

- Bak de tosti in een tosti-ijzer in 5 minuten goudbruin.

Vegatip

Voeg een extra plakje tomaat toe in plaats van parmaham.

Tip

Heb je geen tosti-ijzer? Dan bak je de tosti’s gewoon in de koekenpan met een klontje roomboter.

Haar boek bevat ook een serie familierecpten. Daar hoort de poké bowl van haar zusje Leonore bij en nacho’s van haar broer Claus. Pappie - die de meeste Nederlanders kennen als prins Constantijn - heeft een salade met zoetzure kip en mammie - prinses Laurentien - kan heus wel koken. ‘Mijn moeder kookt niet heel vaak’, schrijft ze over de macaronischotel van haar moeder. ‘Ze zei vroeger ook altijd dat ze niet kon koken. Zelf vind ik dit laatste totale onzin. En deze macaronischotel is hier het bewijs van. Dit is een snel en ontzettend lekker gerecht om te maken als avondeten.’ Staat in 25 minuten op tafel.

Volledig scherm Macaronischotel © Sophie Pennings

Macaronischotel van mammie

Ingrediënten (voor 2 personen)

150 g macaroni

1 ui

1 teentje knoflook

1 courgette

3 tomaten

100 ml passata

100 g geraspte kaas

peper en zout

Bereidingswijze

- Verwarm de oven voor op 200 graden.

- Kook de macaroni volgens de aanwijzingen op de verpakking en giet af.

- Pel ondertussen de ui en snijd in stukjes. Verwarm een scheutje olie in een koekenpan en bak de ui zo’n 5 minuten.

- Snijd vervolgens de courgette en tomaten in kleine blokjes.

- Voeg na 5 minuten de groenten toe aan de ui en bak nog 5 minuten mee. Voeg tot slot de passata toe en roer goed door. Breng op smaak met wat peper en zout.

- Meng de macaroni door het groentemengsel en verdeel over een ovenschaal. Strooi de geraspte kaas erover en zet de schotel ongeveer 10 minuten in de oven. De schotel is klaar wanneer de kaas is gesmolten.

- Verdeel de macaroni over twee borden en serveer.

Volledig scherm Restjes-quiche © Sophie Pennings

Restjesquiche

Deze restjesquiche is easy peasy als je nog restjes groente en vlees hebt liggen. Misschien moet je wel nog even bladerdeeg in huis halen. Maar mocht je dat standaard in huis hebben, dan ben je nog sneller klaar.

Ingrediënten (voor 1 quiche):

½ ui

½ paprika

½ courgette

100 g gerookte kip

4 eieren

200 g kwark

100 g geraspte kaas

1 rol hartige taartdeeg

peper en zout



Volledig scherm Cover boek Eloïse van Oranje © Esmeé Franken Bereidingswijze

• Verwarm de oven voor op 180 graden.

• Pel en snipper de ui. Snijd de groenten en gerookte kip in blokjes.

• Klop de eieren met de kwark en wat peper en zout los tot een gladde massa. Voeg hier de groenten, gerookte kip en kaas aan toe.

• Bedek de bodem van een springvorm met bakpapier en vet de randen in met een drupje olie. Bedek de vorm met het hartige taartdeeg.

• Giet het mengsel over de bodem.

• Zet in de oven en bak zo’n 45 minuten totdat de quiche goudbruin is.



Tip

Je kunt enorm variëren met de ingrediënten. Wat je ook in je koelkast hebt liggen, kan erin. Een stronkje broccoli, zongedroogde tomaatjes, een overgebleven lente-uitje.



Vegatip

Dit gerecht vegetarisch maken? Voeg wat meer groenten in plaats van de kip toe.

