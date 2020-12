Privékok Bart stap dichter bij winst Britse MasterChef: ‘Ik heb een droom’

Hij komt weinig op straat, dus horden fans heeft hij (nog) niet over zich heen gekregen. Toch heeft Bart van der Lee (33) twee keer een beetje ervaren wat het is om een bekend gezicht te hebben. ,,Begin deze week werden de boodschappen aan de deur gebracht. Toen ik de deur open deed, zei de bezorger: Hé, MasterChef. En bij een partijtje waar ik kookte voor gasten kwam ik binnen en toen zeiden ze: ‘Are you Bart?’ Maar ik kan nog veilig over straat.”