Probeer ook eens deze originele varianten op de klassieke pannenkoek

In maart van dit jaar schijnt het alweer voor de vijftiende keer Nationale Pannenkoekdag te zijn geweest. Om eerlijk te zijn: dat hoogtijmoment – en ook de voorgaande veertien keren – is van mij afgegleden als een baksel in een pan met antiaanbaklaag. En ik geef ook toe: we eten ze niet meer zo vaak. Sinds onze zoon en dochter de kinderschoenen zijn ontgroeid (inmiddels ook al weer een jaar of twintig geleden) is de pannenkoek passé. Tenminste, in de ‘klassieke’ vorm. Welbeschouwd eten we zo’n uitvoering nog maar één keer per jaar. En nota bene ook nog eens buiten de deur, in een weinig feestelijke setting. In april nemen we mijn 88-jarige joodse moeder altijd mee naar de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Dachau Monument in Amstelveen.