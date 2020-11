Proef met herbruikbare koffiebekers in Utrechtse cafés om drie miljard wegwerpbekers per jaar tegen te gaan

In de Utrechtse cafés Vers en Lebkov & Sons is deze week een proef gestart met herbruikbare koffiebekers. Mission Reuse, een collectief van Natuur & Milieu, Recycling netwerk en Enviu, onderzoekt met de proef of koffiebekers kunnen worden vervangen door een herbruikbare variant.

Hiermee hoopt het collectief uiteindelijk de oplossing te vinden om de 3 miljard koffiebekers die in Nederland per jaar gebruikt worden van de straat te houden. Het doel is op korte termijn wegwerpplastic te vervangen door een herbruikbare variant. Na de koffiebekers volgen proeven met verpakkingen voor afhaalmaaltijden.

Circulaire economie

Volgens het collectief staan de zogenaamde single use producten de overgang naar een circulaire economie in de weg. Naast de 3 miljard wegwerpbekers worden in Nederland jaarlijks 900 miljoen kleine flesjes en 876 miljoen afhaal-en bezorgmaaltijden in wegwerpverpakkingen gebruikt.

Die verpakkingen leiden vaak tot zwerfafval. ,,Recycling blijkt in de praktijk vaak niet goed mogelijk en daardoor verliezen we alsnog veel waardevolle grondstoffen. Onze missie is om zowel bedrijven, consumenten als de overheid te laten zien dat het ook anders kan”, aldus Jelmer Vierstra van Mission Reuse.

