Recept van de dag: Gestoomde kabeljauw met broccoli en sushirijst

Kruudmoes vliegt in Apeldoorn over de toonbank als het warm is

26 juli Warm weer en kruudmoes eten is van oudsher een gouden combinatie. En dat blijkt ook nu weer duidelijk. Bij Keurslager de Adelaar in Apeldoorn gaat er zelfs zoveel doorheen dat de verse kervel bijna op is. De slager doet daarom een oproep via social media voor het product.