Recept van de dag: Peach cobbler

De redenen waarom je middenin de nacht dorst kunt hebben

Het is ons allemaal wel al eens overkomen. Vol ongeloof wakker worden in het midden van de nacht en denken 'ik had nu toch echt genoeg gedronken overdag?'. Er is goed en slecht nieuws. Het goede: je hebt geen lek. Het slechte: je doet waarschijnlijk wel iets mis wanneer het op hydrateren aankomt.