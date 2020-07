Reclamespot Farmers Defence Force was misleidend en oneerlijk

In de tv-spot (zie hieronder) houdt de boerenorganisatie de kijkers voor alleen maar ‘puur natuur’ en ‘met alleen het beste voor plant en dier’ te produceren. Wakker Dier zegt met voorbeelden bij de klacht aangetoond te hebben dat dit ‘pure onzin’ is. Volgens de RCC zijn de claims inderdaad ‘misleidend’ en ‘oneerlijk’ en geeft FDF een ‘te rooskleurig en daardoor onjuist beeld’ van de wijze waarop dieren in de Nederlandse vee-industrie worden behandeld.



,,Het had ons verbaasd als we dit niet hadden gewonnen, maar we zijn er heel blij mee”, zegt Martijn Lodewijkx van Wakker Dier. ,,Zowel de uitspraak dat het allemaal puur natuur is en dat het beste voor plant en dier wordt geproduceerd, kun je niet met droge ogen beweren. Het zijn absolute claims en dan moet je voor een goede onderbouwing zorgen.” Die onderbouwing ontbrak in dit geval, oordeelde de commissie.