Restaurant blinkend schoon of baggervet? Inspectielijst NVWA voortaan online in te zien

Bedenkingen KHN

Reputatieschade

Stimulans

De NVWA gebruikt actieve openbaarmaking als handhavingsinstrument. Transparantie leidt tot het beter naleven van wetten en regels door bedrijven, is de verwachting. Ondernemers en consumenten hebben voordeel van actieve openbaarmaking, want zij kunnen met de inspectieresultaten betere keuzes maken.



,,Het openbaar maken van inspectieresultaten geeft inzicht in het werk van de NVWA en stimuleert ondernemers om de wettelijke regels na te leven", aldus de autoriteit. Gasten kunnen de naam van een restaurant invoeren en zien dan actuele keuringsrapporten.



,,Op dit moment is informatie beschikbaar over de voedselveiligheid van lunchrooms in Nederland en horecagelegenheden in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De informatie over horecagelegenheden in andere gemeenten wordt stapsgewijs toegevoegd.”