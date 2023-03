Restaurant Maan in Nijkerk: gedurfde zet van een talentvolle chef

met video Bioscoop­baas Albert Jan doet Heineken in de ban: ‘Onze Nederland­se trots, maar fatsoen nul komma nul’

Hou je van een biertje bij de film? Reken er niet op dat je in de bioscopen van Albert Jan Vos in Steenwijk en Meppel Heineken krijgt. ,,Ik tap inderdaad uit een ander vaatje’’, reageert de ondernemer. Dat heeft alles te maken met de Russische agressie in Oekraïne én met Arjen Lubach.