Restaurant werkt nauw samen met supermarkt: overrijpe banaan gaat in de bananencake

Volgens conceptmanager van Left, Lisa Seebregs, zijn donderdagmiddag toen het restaurant openging, al veel buurtbewoners uit de wijk een kijkje komen nemen. „Er kwamen veel stelletjes en studenten langs. We hebben enthousiaste reacties gekregen. Het restaurant biedt plaats aan dertig personen. Ook is er ruimte, die te huren is, voor zo’n tien personen om te werken of te studeren.’’

„Het restaurant werkt op basis van selfservice. Het assortiment richt zich op het ontbijt en de lunch. Zo zijn er als ontbijt yoghurt met granola of fruit, een smoothiebowl of croissants. Als lunch zijn er soepen, salades en sandwiches. De hele dag door zijn er wentelteefjes te eten en huisgemaakte sappen te drinken. Natuurlijk is er ook koffie of thee te drinken, die we inkopen.″