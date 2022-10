Rimpels voorkomen: rook niet en let hierop met eten en drinken

Hoe gezond is jouw huid? Heb je rimpels of een droge huid? Of juist een vette huid? Ramon Beuk buigt zich vandaag met huisarts Rutger Verhoeff, met wie hij het boek Lekker Beter schreef, over voeding voor een gezonde huid.



,,Voor elke huidtype is er wel een crèmepje op de markt", aldus Beuk. ,,En die vliegen als warme broodjes over de toonbank. Maar wat als we nu onze huid een grondig analyseren en de juiste voeding afstemmen op onze eigen huid type? Dan zouden al die dure crèmes toch overbodig zijn?”

Met die vragen stapt hij naar Verhoeff. Volgens de huisarts heeft smeren met die crèmes niet heel veel zin. ,,Het is belangrijk de oorzaak aan te pakken", vindt hij. ,,In plaats van het gevolg te bestrijden.” De enige uitzondering is zonnebrandcrème. ,,Dat is de enige antirimpelcrème die echt effect heeft.” Maar schoonheid komt echt van binnenuit, dus is het advies van de dokter om met de juiste voeding ons stralende uiterlijk te krijgen of te behouden.

De dokter wijst Beuk er wel op dat ik met mijn huid, genetische gezien, wel iets meer geluk heb dan gemiddeld. Maar ook zonder genetisch geluk kun je langer van een jonge huid genieten, stelt Verhoeff. ,,Voordat we het over voeding gaan hebben is het belangrijk te weten dat ook door zonlicht en roken de huid stevigheid verliest en sneller ouder wordt. En voor elk resultaat dat we met ons lichaam willen halen moeten we goed slapen en onszelf in een goede conditie houden.”

Het klinkt waarschijnlijk als een open deur. ‘Eet gezond!’ Jaja, dat weten we nou wel! ,,Maar kom op jongens! Er is zoveel verleiding om niet gezond te eten dat we zo nu en dat we toch echt die coach nodig hebben die ons wakker schudt en dat zetje geeft”, vindt Beuk. ,,Er is een hele waslijst aan tips en ingrediënten die voor een jonge stralende huid zouden kunnen zorgen. Maar we noemen hier een paar tips die heel belangrijk zijn én makkelijk in te passen zijn in ons dagelijkse maal.”

1. Vitamine C

Vitamine C is toch goed voor alles? vraagt Beuk zich af. Klopt, aldus Verhoeff. ,,Maar vooral voor collageenvorming waardoor de, vooral ouder wordende, huid zich van binnenuit versterkt. Dus geniet vooral van veel fruit voor een gezonde huid.”

2. Nuttige bacteriën

Daarnaast is het goed om te weten dat probiotica nuttige bacteriën zijn die de balans van schadelijke en goede bacteriën in onze darmen kunnen bewaken, aldus Verhoeff. Daardoor kunnen onze spijsvertering en immuunsysteem beter functioneren. ,,Dat heeft weer invloed op ons energieniveau en uiteindelijk ook op een gezonde levendige huid.”



Producten met kefir, kimchi of kombuch bevatten deze werkende stof maar er zijn ook allerlei supplementen in de drogist te krijgen, tipt Beuk.

3. Superfoods bestaan niet

Onze voeding bevat vitamine E en C, bèta- caroteen, seleen en zink, en van deze stoffen is aangetoond dat ze als antioxidant werken. Antioxidanten verwijderen vrije radicalen die ontstaan bij een normale stofwisseling, maar ook bij roken, zonnebankgebruik en ontstekingsreacties. Deze vrije radicalen kunnen schade aanrichten in het lichaam (o.a. aan de huid en bloedvaten). Antioxidanten kunnen dat tegengaan en daarmee mogelijk op de lange termijn ook hart- en vaatziekten en kanker voorkomen. Het eten van zogenaamde superfoods en supplementen met antioxidanten heeft geen extra gezondheidseffect. Met normale voeding krijg je al voldoende antioxidanten binnen. Enkele studies beweren zelfs dat het innemen van extra antioxidanten in de vorm van supplementen het risico op kanker juist kan verhogen.

Dus, concludeert Beuk, maak het jezelf niet onnodig ingewikkeld maar let vooral op dat je gezond blijft eten want dat maakt je leven in alle opzichten stukken fijner. Hij geeft een simpel receptje voor een opmars naar een strakkere huid.

Strakke huid-shake

Ingrediënten

100 ml light sojamelk

2 kiwi’s

100 g muesli

1 eetl. honing

Bereiding

- Pureer de sojamelk, kiwi, muesli en honing in een blender tot een shake.

- Giet de shake in een thermosfles en bewaar hem tot het tien-uurmoment.

Voedingswaarde

Energie 545 kcal (pp: 272,5 kcal)

Koolhydraten: 97,3 g

Eiwitten: 15,6 g

Vetten: 6,9 g (vv: 0,5 g)

Vezels: 14,1 g

Vitamines

Vitamine A: 4 mcg

Vitamine B1: 0,02 mg

Vitamine B2: 0,31 mg

Vitamine B3: 0,4 mg

Vitamine B6: 0,12 mg

Vitamine B11: 51 mcg

Vitamine B12: 0,38 mcg

Vitamine C: 119 mg

Vitamine D: 0,8 mcg

Vitamine E: 2,1 mg

Mineralen

Calcium: 166 mg

Magnesium: 21 mg

IJzer: 1 mg

Seleen: 2 mcg

Zink: 0,4 mg

Jodium: 0

