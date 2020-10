Romantisch dinertje gepland? Kies dan niet voor kaarslicht

Koken & etenMaakt het uit of je iets eet bij fel licht of bij kaarslicht? Jazeker, ontdekten onderzoekers van Maastricht University. Ze deden een experiment waarbij bleek dat kaarslicht minder geschikt is voor een fijn diner.

Als je een intiem etentje plant, dan kies je voor kaarsen op tafel. Logisch toch? Nou, als je wilt dat je de smaken intens beleeft, dan kun je beter voor iets feller licht kiezen. Want de intensiteit van je smaak blijkt nauw samen te hangen met het licht. Is het licht gedimd, dan ervaar je het eten minder intens dan als het licht feller is, zo ontdekten onderzoekers van Maastricht University. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in Food Quality & Preference.



Kimberley van de Heijden, die het experiment deed met Anouk Festjens en Caroline Goukens, legt uit hoe dat zit.

Je zou denken dat kaarslicht de sfeer verhoogt en dat je dan meer van je eten geniet.

,,Wij zagen dat - afhankelijk van de lichtconditie - de smaakintensiteit als sterker werd ervaren.”

Dus mensen vonden het eten lekkerder?

,,Niet per se lekkerder, maar de smaak was intenser.”

Volledig scherm Kimberley van der Heijden. © Maastricht University Hoe hebben jullie dat onderzocht?

,,We hebben een veldexperiment gedaan bij een restaurant in Maastricht. 138 gasten kregen een 3-gangenmenu en vooraf een amuse. Iedere gast kreeg dezelfde amuse geserveerd en ze wisten niet dat zij proefpersonen van een onderzoek waren. Ons verhaal was dat het ging om een nieuw gerecht en dat we graag feedback wilden krijgen over de smaak. Of de gasten het gerecht in gedimd licht of in fel licht kregen, was per dag verschillend.”

Mensen proeven dus intenser bij iets feller licht, zagen jullie. Dat klinkt ook logisch, want ze zien het beter. Dan proef je wellicht ook beter?

,,We hebben wel een aantal verklaringen en twee ervan hebben we getest in aanvullende experimenten. Het zou inderdaad zo kunnen zijn dat een gerecht onder het fellere licht beter te zien is. Toch kan dat de uitslagen niet verklaren, want als mensen twee foto's kregen van een gerecht en werd gevraagd naar de verwachting van de smaakintensiteit, dan beoordeelden mensen die verwachting gelijk. Verder hebben we gekeken of de achtergrondmuziek in het restaurant invloed had, maar dat bleek in ons onderzoek niet zo te zijn.”

Zijn er nog andere verklaringen?

,,In marketing is wel een theorie die zegt dat mensen in feller licht alerter zijn. Er is een ander theorie in de neurowetenschappen die zegt dat er een samenhang is tussen de grootte van factoren in het ene domein en die in een ander domein. Dus dat je bij feller licht ook fellere smaken proeft.”

Waarom deden jullie dit onderzoek eigenlijk?

,,Je ziet dat er veel onderzoek is gedaan naar het effect van licht op wat mensen eten en welke keuzes ze maken. Als je uit eten gaat, doe je dat grotendeels toch voor de smaakervaring. Het leek ons interessant om te onderzoeken wat het licht voor effect heeft. Zoiets was nog niet gedaan. Bovendien wordt dit soort onderzoeken vaak in een lab gedaan, wij zijn juist naar een restaurant gegaan.’’

En gaat u nu bij fel tl-licht eten?

,,Voor de gezelligheid steek ik thuis wel kaarsen aan, maar niet voor de smaakintensiteit. Toevallig had ik onlangs een etentje met een collega die had gehoord over ons onderzoek. Die zei: misschien moeten we het licht wat feller maken.”

Denkt u dat het restaurant nog iets doet met jullie bevindingen?

,,Of dat al is gebeurd, weet ik niet. Maar meestal halen restaurants wel hun voordeel uit dit soort kennis. Licht wordt vaak vergeten terwijl het grote voordelen kan geven en het niet zoveel kost om het aan te passen.”

Maar als je romantisch dinertje hebt, dan is smaak van je eten misschien niet het belangrijkste waar je aan denkt?

,,Dat klopt helemaal! We willen ook niet beweren dat de intensiteit van de smaak altijd het állerbelangrijkst aspect in een restaurant is. De sfeer is natuurlijk ook zeer belangrijk, vooral bij een romantisch dinertje. Maar we willen wel laten zien dat licht daadwerkelijk een effect heeft op de intensiteit van de smaak.”

