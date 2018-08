Rotterdamse winkel zoekt ijs-testers 'met een grote maag'

Koken & eten Dit voedsel verhoogt de kans op rimpels of acne

12:00 Dat vrouwen er alles aan doen om niet te vroeg met rimpels rond te lopen, is geen geheim. We geloven in het gebruik van een anti-age rimpelcrème of het innemen van extra vitaminen. Maar onze voeding, die bekijken we niet meteen als schuldige wanneer we rimpels krijgen. Toch is het beter om hier wél aandacht aan te besteden.