‘Rundvlees eten schadelijkst voor milieu’

Van alle onderzochte voedingscategorieën draagt vlees het meest bij aan de opwarming van de aarde, daarbij is rundvlees verreweg de grootste vervuiler. Rundvlees uit Zuid-Amerika krijgt een 1 in de KlimaatCheck. Een enkele kilo daarvan veroorzaakt een uitstoot van maar liefst 66 kilo CO 2 , ongeveer evenveel uitstoot als 400 kilometer rijden in een middelgrote auto op benzine. Met een uitstoot van 23,6 kilo CO 2 per kilo scoort ook Nederlands rundvlees niet hoger dan een 2.