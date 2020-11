Russische 'worstkoning' Vladimir in eigen sauna vermoord met kruisboog

Over de Tong Italiaans sfeertje bij Sardinia in Meppel

30 oktober Zowel tafelgast Cynthia Schultz als ik ben een beetje in de war als we aan tafel schuiven op de eerste verdieping van Italiaans restaurant Sardina in Meppel. Het lijkt in niets op de indruk die de überhippe website vooraf bij ons wekte.